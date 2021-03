Compania Unilever nu va mai folosi cuvântul 'normal' pentru produsele sale cosmetice Compania Unilever a anuntat marti ca a decis sa nu mai foloseasca termenul "normal" pentru produsele sale cosmetice si sa nu mai retuseze fotografiile modelelor sale, intr-o noua initiativa menita a fi mai incluziva, relateaza AFP. Grupul britanic, cunoscut pentru marca de sapun Dove si deodorantele Axe, va sterge cuvantul "normal" de pe toate produsele sale cosmetice si publicitare, potrivit unui comunicat al companiei. Unilever intentioneaza sa promoveze o viziune mai "incluziva" si 'corecta" dupa ce a observat ca unele persoane s-ar putea simti discriminate prin utilizarea acestui termen… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

