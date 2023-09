Compania ucraineană Naftogaz a pus în funcţiune cinci noi puţuri de gaze Ucraina nu a mai importat gaze naturale direct din Rusia din 2015, cumparand in schimb gaze din Uniunea Europeana si intensificand eforturile de crestere a productiei interne. Naftogaz a spus joi ca cele cinci puturi vor creste productia totala cu aproximativ 500.000 de metri cubi pe zi. De la inceputul anului, compania ”a pus in functiune 58 de puturi noi de gaze, cu o rata totala medie zilnica de productie de 5,3 milioane de metri cubi de gaze naturale”. Compania nu a dezvaluit locatia puturilor, dar cele mai multe zacaminte de gaze ale Ucrainei se afla in regiunile Harkov si Poltava, care au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cernisov se asteapta ca rezervele de gaze din Ucraina sa depaseasca 16 miliarde de metri cubi la inceputul actualului sezon de incalzire, volum suficient pentru ca tara sa traverseze iarna. Sezonul de incalzire incepe de obicei in a doua jumatate a lunii octombrie. ”Consumul general de gaze al Ucrainei…

- Comercianții straini au colectat 1,8 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale in depozite subterane in Ucraina inainte de sezonul de iarna, a anunțat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, scrie uk.investing.com.Compania energetica de stat Naftogaz a declarat luna trecuta ca clienții straini…

- GTSOU, care gestioneaza sistemul de gaze al Ucrainei, a declarat ca au fost efectuate teste de stres pentru a evalua riscul ca o agresiune militara rusa sa impiedice capacitatea traderilor de a stoca in siguranta gazele in Ucraina si de a le transporta catre Uniunea Europeana (UE). Operatorul a precizat…

- Dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, inceputa in februarie anul trecut, Uniunea Europeana (UE) a cautat sa realizeze niveluri ridicate de stocare a gazelor pentru a compensa scaderea ofertei rusesti, in special in lunile de iarna cu cea mai mare cerere. Exista in prezent asteptari ca UE sa atinga…

- Uniunea Europeana a virat marti 1,5 miliarde de euro Ucrainei „pentru a o ajuta sa mentina statul functional si sa-si repare infrastructura”, a postat pe Twitter presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza dpa. Aceasta plata face parte din programul UE de asistenta financiara pentru…

- Uniunea Europeana a virat marti, 25 iulie, 1,5 miliarde de euro Ucrainei ”pentru a o ajuta sa mentina statul functional si sa-si repare infrastructura”, a postat pe pagina sa de Twitter, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Agerpres. I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian…

- Rusia a lansat atacuri aeriene asupra orasului Odesa, la 24 de ore dupa atacul de pe podul Crimeea. Explozii au fost auzite in orasul Odesa, in sudul Ucrainei, marti dimineata, la aproximativ 24 de ore dupa un aparent atac ucrainean asupra podului Kerci, care leaga peninsula anexata Crimeea de Rusia…

- Este ziua 493 de razboi in Ucraina. Șeful armatei americane, generalul Mark Milley, a avertizat ca contraofensiva Ucrainei va fi foarte dificila și ca obținerea de caștiguri va dura mult timp și va fi „foarte, foarte sangeroasa”. „Nimeni nu ar trebui sa-și faca iluzii in legatura cu toate acestea",…