Compania ucraineană de extracție de petrol și gaze naturale Ukrnafta poate vinde 150 mcm de gaze naturale pe lună Ukrnafta dispune de resurse de gaze naturale disponibile pentru vanzare in cadrul unor contracte bilaterale in cantitate de 150 de milioane de metri cubi (mcm) pe luna, a declarat directorul companiei, Serghei Korețki, interfax.com.

