- Fortele ruse instaleaza un sistem de aparare antiaeriana la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, unde bombardamentele de care se acuza reciproc Moscova si Kievul pot produce o catastrofa, relateaza marti dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Operatorul de stat ucrainean de energie nucleara Energoatom a acuzat forțele rusești ca au lovit centrala Zaporojie și ca au folosit complexul ca punct de pregatire pentru a lovi ținte din apropiere, scrie CNN. Vineri, au rasunat explozii la complexul nuclear Zaporojie, cel mai mare de acest tip…

- Așa cum se știe, centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, se afla sub control rus inca de la primele operațiuni ale trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei. Vineri, Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc ca au efectuat lovituri in imediata apropiere a unuia dintre reactoarele centralei…

- ”Asta confirma vointa autoritatilor ucrainene de a crea conditii ale unei catastrofe nucleare nu doar pe teritoriul lor, ci in toata Europa”, acuza intr-o conferinta de presa saptamanala o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Zaharova nu anunta insa pagube care sa puna…

- Peste 620 de mii de ucraineni sunt acum deconectați de la civilizație: fara curent electric, fara internet, fara apa calda și fara mass-media, dar la iarna va fi mult mai greu, scrie publicația ucraineana „ Ekonomicina pravda ”. Președintele Volodimir Zelenski trage deja un semnal de alarma privind…

- Armata ucraineana a confirmat luni moartea unui general separatist pro-rus, dupa ce in ajun o informatie in aceasta privinta fusese difuzata de postul de televiziune public rus, informeaza Agerpres. Comandatul Corpului de armata 1 al asa-numitei „Republici Populare Donetk“, generalul-maior Roman Kutuzov,…

- Acordul creste, de asemenea, numarul de noi unitati nucleare pe care Westinghouse le va construi in Ucraina la noua fata de cinci cat era prevazut anterior, iar compania va infiinta un centru de inginerie in tara. Ucraina are patru centrale nucleare in functiune, dintre care cea mai mare, la Zaporojie,…

- Ucraina ar lua in considerare oprirea centralei sale nucleare de la Zaporojie, care se afla pe teritoriul ocupat de Rusia, daca Kievul va pierde controlul asupra operațiunilor de la acest sit, a transmis joi agenția de presa Interfax, citand un consilier al premierului, potrivit Reuters. Fii…