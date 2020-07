Stiri pe aceeasi tema

- Compania Toennies, care detine abatorul din Guetersloh, aflat in centrul unui focar de coronavirus din nord-vestul Germaniei, a anuntat luni o serie de modificari de amploare in practicile sale de angajare la principalul sau abator, transmite DPA, potrivit Agerpres.Toennies Holding a informat…

- Abatorul si compania care sunt in centrul unui focar de coronavirus din nord-vestul Germaniei au intrat in vizorul politicienilor dupa ce au solicitat sprijinul financiar al guvernului pentru a acoperi salariile muncitorilor aflati in carantina, transmite Reuters.

- Abatorul si compania care sunt in centrul unui focar de coronavirus din nord-vestul Germaniei au anuntat vineri ca vor angaja in mod direct 1.000 de muncitori si vor inceta sa mai utilizeze subcontractori pentru sacrificarea animalelor si procesarea carnii, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Peste…

- Abatorul si fabrica de procesare a carnii din Guetersloh, nord-vestul Germaniei, unde a izbucnit un focar de coronavirus, vor putea fi redeschise doar dupa ce autoritatile vor fi multumite de noile proceduri de igiena, a spus marti seful administratiei districtuale, Sven-Georg Adenauer, transmite…

- Abatorul si fabrica de procesare a carnii din orașul Guetersloh, ce aparțin companiei Tonnies, unde a izbucnit un focar de coronavirus, raman inchise cel puțin pana pe 17 iulie, anunța Agerpres. Șeful administratiei districtuale, Sven-Georg Adenauer, a declarat ca acestea vor putea fi deschise doar…

- Prelungirea carantinei priveste persoanele care au lucrat in abator sau care au locuit impreuna cu acestea in locuintele comunale in perioada 3-17 iunie. Masura nu se aplica persoanelor testate pozitiv pentru COVID-19 care intre timp s-au vindecat, scrie agerpres.ro. Peste 1.500 de lucratori…

- Aproape 1.000 de romani care lucreaza la abatorul de carne din Germania devenit cel mai mare focar de COVID al Europei au fost confirmati cu coronavirus, conform datelor transmise joi de Ministerul roman de Externe.

- Intr-un reportaj cu titlul ''Exploatare la maximum: Adevaratul pret al preferintei pentru carne a Germaniei'', agentia de presa dpa prezinta miercuri povestea unui muncitor polonez, care descrie conditiile grele de lucru in abatorul din Guetersloh, devenit focar important de coronavirus in tara europeana.Potrivit…