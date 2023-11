Compania Tesla va construi o mașină de 25.000 de euro la fabrica sa din Germania Tesla intenționeaza sa construiasca o mașina de 25.000 de euro a fabrica sa de langa Berlin, a declarat luni pentru Reuters o sursa care are cunoștința despre acest lucru, intr-o evoluție mult așteptata de producatorul de vehicule electrice care vizeaza adoptarea in masa a mașinilor sale. Sursa, care a refuzat sa fie numita, nu a precizat cand va incepe producția. Tesla a refuzat sa comenteze. Directorul executiv Elon Musk a vizitat vineri uzina din Gruenheide și a mulțumit personalului pentru munca depusa, se arata intr-o inregistrare video difuzata pe platforma de socializare X. In cadrul aceleiași… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

