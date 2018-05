Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a sanctionat Telekom Romania Mobile Communications cu doua amenzi in cuantum de 1,1 milioane lei pentru incidentul de securitate din luna martie 2018, informeaza ANCOM printr-un comunicat citat de Agerpres. "Analiza documentelor…

- Telekom Mobile a fost amendata cu peste 1.000.000 de lei, pentru incidentul de securitate din martie 2018, potrivit unui comunicat al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM). Va reamintim ca in data de 5 martie 2018, rețeaua Telekom Romania a cazut parțial ,…

- Datele prelucrate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) pentru finalul anului 2017 arata ca 38% din numarul total de conexiuni la internet mobil sunt conexiuni 4G, iar 42% conexiuni 3G, ceea ce inseamna ca 80% din cele 20,3 milioane conexiuni la internet…

- Veste buna pentru toți utilizatorii de telefonie mobila sau cei care au incheiat contracte de internet sau televiziune. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a decis ca toți clienții care beneficiaza de aceste servicii pot renunța la contract in termen de 14…

- Mai multi operatori de telefonie mobila au fost amendati cu circa 180.000 de lei, dupa ce utilizatorii au sesizat ca ei nu au aplicat corect regulamentul european Roam like at home, privind serviciile de roaming, anunta Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

- "Telekom le multumeste clientilor pentru intelegere si suport si anunta ca le ofera acestora reducere la factura si credit suplimentar la cartela pentru nefunctionarea serviciilor mobile in data de 5 martie, precum si beneficii aditionale, atat pentru clientii rezidentiali, cat si business. Astfel,…

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor scadea, incepand cu data de 1 mai 2018, cu 12,5%, urmand sa ajunga la 0,84 eurocenti/minut, de la 0,96 eurocenti/minut, in prezent, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat…