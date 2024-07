Compania TAROM a primit până acum aproximativ 600 de solicitări pentru despăgubiri Compania TAROM a primit pana acum aproximativ 600 de solicitari pentru despagubiri, in urma anularii mai multor curse aeriene la inceputul saptamanii trecute. Operatorul aerian precizeaza insa ca marea majoritate a cererilor nu prezinta date complete pentru initierea platilor. TAROM transmite ca sunt necesare informatii suplimentare privind numele pasagerului, numarul zborului, o copie a biletelor de calatorie si codul rezervarii. Daca este cazul, este nevoie si de dovada platii pentru cheltuielile suplimentare. De asemenea, pasagerul trebuie sa mentioneze pentru ce modalitate de compensare opteaza:… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

