Saab a anuntat vineri ca a inregistrat o crestere de 13,6% a profitului trimestrial. Invazia Rusiei in Ucraina a amplificat tensiunile dintre Moscova si Occident la cote nemaivazute de la apogeul Razboiului Rece, tarile din Europa incercand sa mareasca cheltuielile pentru aparare si sa obtina contracte cu producatorii de echipamente militare. ”Privind la cresterea din Europa, parerea mea este ca este putin lenta la inceput cand vine vorba de cheltuieli. Dar este o oportunitate de crestere pe mai multi ani pe care o vedem in Europa si in alte parti, cel putin pana in 2030”, a declarat CEO-ul Micael…