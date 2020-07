Stiri pe aceeasi tema

- Compania Smithfield a anunțat ca iși va relua activitatea in Timiș in mod secvențial pe fluxul de producție, dupa ce abatorul din Freidorf a fost inchis in 16 iulie, ca urmare a depistarii mai multor angajați cu coronavirus. Toți angajații a caror teste au ieșit negativ au fost retestați incepand cu…

- Compania Smithfield a anunțat ca iși va relua activitatea in Timiș in mod secvențial pe fluxul de producție, dupa ce abatorul din Freidorf a fost inchis in 16 iulie, ca urmare a depistarii mai multor angajați cu coronavirus. Toți angajații a caror teste au ieșit negativ au fost retestați incepand cu…

- Sediul Consiliului Judetean Ilfov a fost dezinfectat total, dupa confirmarea unui caz de coronavirus, iar toti cei 143 de angajati au fost testati. Cei al caror rezultat va fi negativ, vor relua activitatea in institutie in cursul zilei de luni.

- Romania a batut un nou record negativ, in privinta numarului de infectari cu COVID-19 intr-o singura zi. Au fost 889 in ultimele 24 de ore. A explodat numarul de infectari si in Timis, in ultimele 24 de ore fiind raportate 72 de imbolnaviri, asta si din cauza focarului de la Smithfield. Romania a trecut…

- Fabrica de inghetata Alpin 57 Lux din Sebes isi poate relua activitatea dupa ce inspectorii DSP Alba au avizat indeplinirea tuturor masurilor dispuse dupa izbucnirea focarului de coronavirus.

- Serviciul Public Comunitar Regim Pemise și Inmatriculare a Vehiculelor Maramureș va relua, incepand cu data de 2 iunie, activitatea de examinare la traseu a candidaților in vederea obținerii permisului de conducere, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare, respectarea masurilor de distanțare…

- Firma de panificatie din Alba Iulia inchisa saptamana trecuta de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba in urma depistarii unui focar de coronavirus isi poate relua activitatea, cu respectarea anumitor masuri, potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES. "In urma finalizarii anchetei epidemiologice…

- Cele cinci cadre medicale de la Spitalul Municipal Aiud, confirmate cu noul coronavirus la mijlocul lunii aprilie, au teste negative și iși vor relua activitatea, a precizat pentru Alba24.ro, managerul unitații, dr. Bogdan A. Popa. Este vorba despre cele doua asistente și trei infirmiere in cazul carora…