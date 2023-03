Compania sârbă de petrol și gaze NIS produce hidrogen verde, albastru lângă rafinăria sa din nord-estul țârii Compania sarba de petrol și gaze NIS a extins apelul public pentru proiectarea și dezvoltarea documentației tehnice pentru construcția unei fabrici de producere a hidrogenului in apropierea rafinariei Elemir de langa Zrenjanin. Odata cu producția de hidrogen verde și albastru, NIS s-ar alatura companiilor care vad tehnologia ca soluție pentru decarbonizarea industriei și a transporturilor, scrie balkangreenenergynews.com. NIS cauta un antreprenor pentru proiectarea și dezvoltarea documentației tehnice pentru construcția unei unitați de producere a hidrogenului. Termenul limita de depunere a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zekenski, a vizitat miercuri, 22 martie, o poziție militara din prima linie din apropierea orașului asediat Bahmut, a transmis biroul sau, conform The Guardian . In timpul vizitei sale, liderul de la Kiev a fost informat „despre situația operaționala și despre cursul…

- Amatorii de ciclism vor putea pedala, sambata și duminica, 25-26 septembrie, de la Timișoara pana la Zrenjanin (in Banatul sarbesc), pe pista de pe digul Begai. Frontiera de pe pista de cicloturism va fi deschisa o data pe luna.

- Trei civili au fost ucisi sambata in bombardamente rusesti asupra orasului Herson din sudul Ucrainei, iar un alt civil a murit in regiunea estica Donetk, au declarat oficiali regionali, potrivit Reuters, potrivit news.ro.Guvernatorul regional Oleksandr Prokudin a declarat ca trei persoane, inclusiv…

- Sistemul de supraveghere aeriana al Forțelor Aeriene Romane a detectat marți, 14 februarie, o ținta aeriana de dimensiuni mici in sud-estul Romaniei. Doua aeronave MiG s-au deplasat la fața locului, insa prezența nu a fost confirmata.

- Ministerul ungar al Energiei a informat ca luni ca a fost pusa in functiune prima sonda pentru exploatarea zacamantului de hidrocarburi descoperit in zona Sarkad, in sud-estul tarii, transmite MTI, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Serviciile meteorologice ale Statelor Unite si Canadei si-au dublat avertizarile catastrofale, in fata temperaturilor polare care risca sa atinga -50 de grade Celsius in nord-estul american si estul canadian, regiuni afectate de vanturi glaciale, transmite AFP. In special in nordul statului Maine, temperatura…

- Medicul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, susține ca numarul pacienților care s-au prezentat la camerele de garda s-a dublat in 2022, fata de anul 2021. In toate unitațile UPU din intreaga tara au fost consultati anul trecut peste 4,5 milioane de pacienti. „In anul 2021,…

- Hidroelectrica vrea sa construiasca doua parcuri fotovoltaice și doua fabrici de hidrogen verde pe Olt și Dunare, pentru care a lansat licitații pentru studiu de fezabilitate și caiete de sarcini in valoare totala de aproape 20 milioane lei, relateaza economedia.ro . Compania energetica de stat Hidroelectrica,…