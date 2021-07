Compania Ryanair vrea să angajeze 2.000 de piloţi Operatorul aerian irlandez Ryanair a anuntat luni ca va angaja 2.000 de piloti pentru noua sa flota de avioane Boeing, un motiv de optimism pentru industria aviatiei sever afectata de restrictiile de calatorie impuse pentru a opri raspandirea pandemiei de COVID-19, transmite Sky News, arata Agerpres. Luna trecuta, Boeing a livrat Ryanair prima aeronava 737 MAX, alte 12 urmand sa ajunga pana in perioada de varf a sezonului turistic de vara. Compania irlandeza este cel mai mare client european al acestui model, cu un numar total de comenzi de 210 pentru avionul cu 197 de locuri. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

