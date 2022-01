Stiri pe aceeasi tema

- In contextul tensiunilor cu Ucraina și SUA, Vladimir Putin pregatește noi intaniri cu liderii politici din diverse state ale lumii, inclusiv aliate NATO. Printre cei vizați se numara Viktor Orban, premierul Ungariei. Potrivit AP, șeful executivului de la Budapesta se va intalni cu liderul de la Kremlin…

- Activele functionale care fac obiectul tranzactiei cuprind bunuri imobiliare, echipamente si stocuri necesare desfasurarii activitatii de productie, respectiv fabricare de otel si de produse siderurgice lungi, precum si desfasurarii activitatilor conexe. COS Targoviste este singurul producator de otel-beton…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, a anunțat ca Tesla accepta acum Dogecoin ( DOGE ) ca plata pentru achiziționarea unei mașini electrice Tesla. Produsele eligibile pentru DOGE din magazinul Tesla pot fi achiziționate trimițand DOGE in portofelul Dogecoin al Tesla. Deși accepta DOGE, firma a clarificat,…

- Statele Unite „doresc sa creada” Rusia când afirma ca nu planuiește niciun atac asupra Ucrainei, a declarat luni ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, menționând ca mișcarile ruse de pâna acum denota opusul acestei poziții, potrivit AFP.„Vreau sa cred”,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca prețul gazelor va scadea dupa aceasta iarna, conform estimarilor specialiștilor, iar ceea ce se intampla, in prezent, este o speculație pe piața gazelor naturale facuta de catre Federația Rusa prin Gazprom. Gazele s-au scumpit, dupa ce au fost reduse livrarile…

- O aeronava absolut noua, proiectata, dezvoltata și fabricata integral în Ungaria, a fost prezentata la Pécs. Este vorba despre modelul Fusion 213 al firmei Magnus Aircraft ZRT. Compania se așteapta ca acest model sa fie primul avion în întregime maghiar care sa obțina certificatul…

- O noua actualizare a listei țarilor cu risc epidemiologic ridicat va intra in vigoare de duminica, 31 octombrie, de la miezul nopții. In zona roșie trec Olanda și Rusia, in timp ce Ungaria și Germania sunt in zona galbena.