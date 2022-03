Rompetrol s-a confruntat cu un atac cibernetic complex și, in acest moment, nu funcționeaza site-urile companiei și serviciul Fill&Go din benzinarii, potrivit unui comunicat de presa. „In cursul acestei nopți, Rompetrol s-a confruntat cu un atac cibernetic complex. Suntem in permanenta legatura cu Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) și impreuna depunem toate eforturile pentru rezolvarea situației. Pentru protejarea datelor, compania a sistat temporar functionarea site-urilor si a serviciului Fill&Go, atat pentru flote, cat si pentru persoanele fizice”, se arata in comunicat.…