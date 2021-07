Incendiul in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia care a dat alarma de grad zero in Constanța a fost stins in aproximativ 3 ore. Din pacate, deflagrația s-a soldat cu un deces și 5 raniți, muncitori care se aflau cel mai aproape de locul exploziei. Dupa stingerea incendiului s-a știut cu exactitate și cauza deflagrației: […] The post Compania Rompetrol anunța ca va ajuta familia muncitorului care și-a pierdut viața in explozia de la Petromidia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .