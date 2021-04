Stiri pe aceeasi tema

- DocProcess, lider in automatizarea proceselor de business in Romania, a anuntat marti deschiderea unui birou comercial in Statele Unite ale Americii, precizand ca pe piata din SUA, pandemia globala a schimbat modul in care companiile functioneaza si colaboreaza intre ele si cu institutiile publice.…

- Cea mai mare campanie de vaccinare din istorie a ajuns la 797 milioane de doze administrate pentru imunizarea contra Covid-19 in 154 de țari, arata datele centralizate de Bloomberg . Potrivit sursei citate, ritmul mediu din ultima saptamana a ajuns la aproximativ 18 milioane de doze pe zi.Statele Unite…

- connect: vivo s-a lansat oficial in Romania. Ce inseamna prezența pe piața locala in ceea ce privește strategia, vanzarile, serviciile? Seon Hwang: Suntem bucuroși sa spunem ‘’Salut, Romania!’’ dupa o lunga perioada de pregatire. Din 2011, ne-am extins afacerea in peste 40 de țari din lume, dupa ce…

- © Sputnik / Максим БогодвидPentru cați ani este asigurata Rusia cu petrol și gazeCHIȘINAU, 5 apr – Sputnik. Una dintre cele mai mari agenții analitice din lume a facut prognoza privind dezvoltarea lumii in 2021, in perioada de restabilire dupa criza cauzata de pandemia de coronavirus. Potrivit analiștilor…

- Comandamentul Flotei din Constanta conduce activitatile de instruire planificate pe mare, pe uscat si in aer, in care sunt integrate forte si mijloace din Bulgaria, Franta, Grecia, Romania, Spania, Statele Unite ale Americii si Turcia.

- Peste 700 de militari din sase tari NATO participa la "Poseidon 21" FOTO: facebook.com/ForteleNavaleRomane. Peste 700 de militari din sase tari NATO participa la exercitiul multianual Poseidon 21. Se va desfasura la Marea Neagra, sub comanda Fortelor Navale Române. 13 nave…

- In noua lista stabilita de Romania sunt 48 de state și regiuni din cauza numarului mare de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Lista actualizata pe 18 ianuarie ramane in continuare valabila, informeaza Grupului de Comunicare Strategica in urma cu scurt timp. Pe lista sunt: Statele Unite ale Americii,…

- Numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2, la nivel mondial, a depasit 100 de milioane, la mai putin de trei luni dupa ce a fost atins pragul de 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins. Dupa un an de cand orasul Wuhan si provincia Hubei din China erau…