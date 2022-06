Stiri pe aceeasi tema

- ” Bittnet (BNET), Grup de companii IT listat pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, anunta semnarea unei tranzactii cu privire la intrarea in actionariatul Dendrio Solutions a Agista, fond de investitii alternative in curs de autorizare, parte a Impetum Group. Tranzactia vizeaza vanzarea…

- Compania greaca Frigoglass construiește in zona Timisoarei o noua unitate completa pentru producerea de frigidere profesionale. Investitia totala este de 60 de milioane de euro, din care reconstructia 40-42 de milioane. Fabrica fost complet distrusa anul trecut de un incendiu. Societatea a primit pana…

- Spania, Franța și Germania dețin cele mai mari efective de animale din UE, in timp ce Romania se poate lauda cu poziții de top doar la ovine, pentru ca restul speciilor sunt in cadere libera. Creșterea ovinelor, dincolo de tradiție, continua sa fie un sector de baza pentru zootehnia romaneasca și probabil…

- HiSky opereaza o flota de cinci aeronave din familia Airbus A320, respectiv patru aeronave A320 cu 180 de locuri si o aeronava A319 in configuratie de 144 de locuri. Pentru siguranta pasagerilor si eficienta in operare, inclusiv pentru zboruri mai lungi, au fost alese aparate de zbor de productie recenta,…

- Twitter a obtinut venituri de 1,2 miliarde, fata de cele 1,23 miliarde pe care le asteptau analistii, potrivit Refinitiv. Compania a depasit estimarile privind profitul pe actiune, care este de 4 centi, ajustat fata de 3 centi asteptati. Numarul de utilizatori activit zilnici monetizabili a fost de…

- Cel mai mare producator de prezervative din Europa, CPR GmbH, cu sediul in Sarstedt, in Saxonia Inferioara, Germania, a intrat in faliment. Unul dintre factorii declanșatori ai falimentului au fost consecințele sancțiunilor occidentale impotriva Rusiei, a declarat revistei administratorul privizoriu…

- TotalEnergies, care detine participatii la mai multe proiecte rusesti, a fost criticata dupa ce nu s-a alaturat Shell si BP pentru a renunta la activele de petrol si gaze din Rusia. TotalEnergies a declarat intr-un comunicat ca nu va reinnoi contractele de aprovizionare cu 240.000 de barili titei pe…

- Star Stone, producator roman de pavaje destinate sectorului rezidențial, estimeaza, pentru 2022, o creștere de peste 20% a vanzarilor, la aproape 7 milioane de euro. Star Stone este compania cu cea mai rapida creștere din industria de construcții din Romania, in perioada 2017 – 2020, și a fost inclusa…