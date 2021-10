Stiri pe aceeasi tema

- Compania de brokeraj Goldring a lansat pe 20 septembrie „Sunetul banilor in imagini”, un concurs inedit prin care ilustratorii pot realiza caricaturi inspirate din lumea de business, in special din piața de capital. Astazi, 11 octombrie, se da start votului!Sunetul banilor, pe care il percepem…

- Peste 90 de artiști romani și internationali inscriși in competiție Compania de brokeraj Goldring a lansat pe 20 septembrie „Sunetul banilor in imagini”, un concurs inedit prin care ilustratorii pot realiza caricaturi inspirate din lumea de business, in special din piața de capital. Astazi, 11 octombrie,…

- Connections Consult, companie inființata in 2005 și lider pe piața de transformare digitala din Romania, a debutat astazi, 22 septembrie, pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul bursier CC. Compania iși desfașoara activitatea la nivel regional, avand birouri in Romania, Bulgaria și…

- “Prefera Foods, unul dintre cei mai mari jucatori pe piata conservelor din Romania cunoscut pentru brandurile Capricii si Delicii, de Azi si Unfished, vine la Bursa de Valori Bucuresti cu primele sale obligatiuni, in valoare de 5 milioane de euro. Obligatiunile intra la tranzactionare astazi, 10 septembrie,…

- Presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga, participa joi la deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare cu ocazia debutului companiei Appraisal & Valuation pe piata AeRO a bursei. Compania este prezenta pe piata din Romania si Republica Moldova, fiind recunoscuta pentru…

- ”One United Properties (BVB: ONE) inregistreaza o cifra de afaceri record de 434 milioane de lei in primele sase luni ale anului 2021, in crestere cu 96% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Compania, care s-a listat pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti in iulie 2021, a raportat…

- Simtel Team (SMTL), o companie romaneasca de inginerie si tehnologie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, a aanuntat marti ca a construit pentru retailerul Kaufland Romania doua centrale electrice ce au presupus instalarea a peste 1.300 de panouri fotovoltaice. Compania mai are totodata…

- Arctic Stream, integrator de infrastructura si securitate IT din Romania, a debutat joi pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, fiind a 16-a companie care se listeaza la bursa de la inceputul anului. Compania va continua sa foloseasca mecanismele pietei de capital pentru finantare si dezvoltare,…