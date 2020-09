Stiri pe aceeasi tema

- Safetech Innovations SA, firma româneasca de securitate cibernetica, anunța intenția de listare pe piața AeRO a Bursei de Valori București pâna la sfârșitul anului. Înainte de listare, Safetech Innovations va realiza un plasament privat pentru acțiuni noi cu intenția de a atrage…

- Piata de capital romaneasca a fost promovata de compania de evaluare financiara Russell la statutul de piata emergenta secundara. Momentul a fost marcat astazi, la deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti. Ministrul finantelor, Florin Cițu, a explicat ca de acum,…

- 2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din Romania, anunța afaceri cu 37,5% mai mari in S1, pana la 9 mil. lei Compania romaneasca de tehnologie 2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din Romania, raporteaza o creștere a cifrei de afaceri in primul semestru al anului 2020 in creștere…

- O noua companie romaneasca de tehnologie vizeaza listarea pe BVB, in a doua parte a anului Compania romaneasca de tehnologie 2Performant intentioneaza sa se listeze pe piata AeRo a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in a doua jumatate a anului 2020, potrivit unui comunicat remis presei. "Compania are…