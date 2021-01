Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile societatii de securitate cibernetica Safetech Innovations vor intra vineri, 29 ianuarie, la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB, sub simbolul SAFE, noteaza news.ro. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca actiunile societatii…

- ​Retailerul de materiale de constructii MAMBricolaj (MAM) a debutat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pe piata AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB, se arata într-un comunicat al operatorului pieței de capital.Conform BVB, societatea a derulat in septembrie…

- Retailerul de materiale de constructii MAM Bricolaj s-a listat pe piata AeRO a BVB Retailerul de materiale de constructii MAM Bricolaj s-a listat joi pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB, actiunile fiind tranzactionate sub simbolul MAM. Societatea intră…

- Retailerul de materiale de constructii MAM Bricolaj se listeaza joi pe piata AeRO a BVB și anticipeaza o capitalizare de aproape 7 milioane euro Actiunile retailerului de materiale de constructii MAM Bricolaj vor intra joi la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare…

- ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca joi, 21 ianuarie, actiunile retailerului de materiale de constructii MAM Bricolaj vor intra la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB”, a informat bursa. Actiunile MAM Bricolaj vor fi tranzactionate…

- Actiunile companiei de tehnologie 2Performant vor fi tranzactionate, incepand de miercuri, pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti (piata AeRO), sub simbolul 2P. Listarea tehnica la BVB a 2Performant reprezinta primul pas din strategia de finantare prin instrumentele…

- ”Agroserv Mariuta a incheiat anul 2019 cu venituri de 63,2 milioane lei, in crestere cu 30% fata de anul precedent. In primul semestru al anului curent, veniturile au insumat 37,6 milioane lei, cu 40% peste nivelul din perioada similara a anului precedent. Managementul societatii estimeaza ca veniturile…

- ASF a emis certificatul de inregistrare a acțiunilor 2Performant in vederea admiterii la tranzacționare Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis in ședința din 25 noiembrie, eliberarea certificatului de inregistrare a acțiunilor companiei de tehnologie 2Performant, in vederea admiterii acestora…