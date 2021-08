Stiri pe aceeasi tema

- “Valoarea totala estimata a tranzactiilor de tip M&A a fost de 1,8 miliarde de euro, in primul semestru din 2021, pentru un numar de peste 80 de tranzactii anuntate, arata o analiza PwC Romania. Astfel, prima jumatate a anului 2021 confirma ca piata locala a fuziunilor si achizitiilor isi continua tendinta…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat ca, actiunile companiei Arctic Stream, integrator de infrastructura si securitate IT din Romania, vor intra la tranzactionare pe piata AeRO, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare, joi, 29 iulie, sub simbolul bursier AST. Valoarea…

- In toata țara, aproximativ 7,2 milioane de persoane cotizeaza sau au cotizat la Pilonul II de pensii. In ultimii doi ani au aparut primele persoane care in momentul pensionarii, la limita de varsta, pe langa banii din sistemul public au incasat și pensie de la Pilonul II. Sau acele persoane și-au incasat…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 378 lei pe MWh in luna iunie 2021, cu 158% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 146 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul operatorului…

- ”Valoarea de piata a companiilor locale listate pe piata principala a BVB a depasit nivelul atins inainte de declansarea pandemiei de coronavirus. Astfel, capitalizarea societatilor romanesti prezente pe segmentul principal al bursei de la Bucuresti a ajuns la aproape 120 de miliarde lei, echivalentul…

- Acțiunile Agroerv Mariuța, deținatorul brandului Laptaria cu Caimac, vor incepe tranzacționarea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) vineri, 21 mai, pe piata AeRO, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare (MTS), sub bifatorul LAPTE. Agroserv Mariuța a fost inființata in 1994 și…

- Valoarea de piata a companiilor romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a atins noi recorduri in aprilie si a depasit 120 miliarde lei, dupa o crestere de peste 20% doar in acest an. Capitalizarea companiilor romanesti de pe piata principala a BVB a depasit astfel nivelul inregistrat…