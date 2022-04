Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a pledat, joi, pentru realizarea unui plan pentru urmatorii 8 - 10 ani privind "redesenarea" sistemului sanitar din Romania, mentionand ca, in opinia sa, schimbarea cea mai grea este legata de mentalitati atat in cazul celor care lucreaza in sistem, dar si al…

- Ministerul Mediului a transmis, duminica, intr-un comunicat oficial, ca autoritatile romane monitorizeaza impreuna cu cele europene evolutia efectelor produse de incendiile din padurile din apropierea zonei Cernobil. Ca urmare a evaluarilor specialistilor europeni, circulatia aerului indica faptul…

- Liderul Cartel Alfa a criticat dur propunerea PNL de micșorare a contribuției pentru CAS cu 5% de la 25% la 20 la suta. In opinia lui Bogdan Hossu, o asemenea masura in contextul actual ar duce la ruinarea sistemului de pensii din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tesla a primit licenta conditionata pentru o mare unitate (gigafactory) in Gruenheide, langa Berlin, unde ar urma sa fie produse vehicule electrice si baterii pentru alimentarea acestora, a anuntat vineri Ministerul Mediului din landul Brandenburg, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

Timpul de așteptare la Vama Nadlac II este vineri dimineața de 3 ore, potrivit aplicației Poiliției de frontiera, transmite Mediafax.

Mii de femei și copii au fugit din calea razboiului din Ucraina și s-au refugiat spre Romania. Majoritatea barbaților au ramas in Ucraina pentru a-și apara țara, in fața invaziei rusești.

Premierul Nicolae Ciuca spune ca deocamdata Romania nu a primit solictari de repatriere a unor romani din Ucraina. Mai mult, Ciuca spune și ca țara noastra e pregatita sa preia refugiați din Ucraina.

- Anul agricol 2022 nu incepe cu auspicii prea bune, incepe cu seceta, cu preturi foarte mari la ingrasaminte si energie, dar speram sa ne salveze o productie care sa acopere toate aceste greutati, a declarat, miercuri, presedintele Asociatia Producatorilor de Porumb din Romania, Nicoale Sitaru.…