Stiri pe aceeasi tema

- O actiune colectiva in justitie ar putea fi lansata in zilele urmatoare in Franta impotriva constructorului auto Renault, din cauza problemelor de fiabilitate ale motorului pe benzina 1.2 litri TCe, informeaza saptamanalul "Le Journal du Dimanche", citat de Agerpres. Intre 2012 si 2016, acest model…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Franta a inregistrat, in 2021, o crestere de 28,85% in ritm anual, la 125.205 de unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), transmite Reuters. Livrarile grupului francez Renault au scazut anul trecut…

- Termenul pentru administrarea dozei booster de vaccin anti-COVID va fi redus in Franta, incepand din 15 februarie, la cel mult patru luni, in loc de sapte, pentru a putea beneficia in continuare de un pasaport sanitar valid, a anuntat duminica ministrul sanatatii, Olivier Veran, informeaza Agerpres…

- Cel putin 46 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. UPDATE: Potrivit Reuters , bilanțul victimelor a ajuns la 46. In autocar se aflau 53 de persoane. Accidentul a avut loc pe autostrada…

- Profesorul Didier Pittet, epidemiolog și șeful serviciului pentru controlul infecțiilor la Spitalele Universitare din Geneva, subliniaza ca un nou val Covid poate fi evitat prin revenirea la masurile de protecție, ceea ce nu exclude vaccinarea, transmite Europe 1. Comparativ cu alte țari, in Franța…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor extinde luni sanctiunile impotriva Republicii Belarus pentru a include companiile aeriene si agentiile de voiaj banuite a fi implicate in aducerea migrantilor la frontiera cu blocul comunitar, a declarat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell,…

- Guvernul de la Paris a anunțat ca președintele Emmanuel Macron se va adresa populației, in contextul in care rata de infectare s-a accelerat in ultima luna. Recent, autoritațile sanitare din Franța au raportat peste 10.000 de cazuri in 24 de ore, pentru prima data in ultimele doua luni. Potrivit Reuters,…

- Autoritatile franceze au raportat miercuri 10.050 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in 24 de ore, fiind pentru prima data in doua luni de cand se depaseste pragul de 10.000, relateaza Reuters. Intr-un alt semn ca virusul ia din nou avant, spitalizarile din cauza COVID-19 au crescut cu 84…