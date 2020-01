Compania petrolieră Chevron, pierderi de 6,6 miliarde de dolari în trimestrul patru Grupul petrolier american Chevron a inregistrat, in trimestul patru din 2019, o pierdere de 6,6 miliarde de dolari din cauza cotațiilor internaționale reduse ale petrolului și gazelor naturale și din cauza unei reevaluari a activelor in valoare de 10,4 miliarde de dolari, transmite Reuters. In decembrie, compania a avertizat ca va suferi un cost suplimentar de circa 10-11 miliarde de dolari din cauza reevaluarii unor proprietați și active: proprietați de gaze de șist din regiunea Appalachia, un proiect canadian care de gaze lichefiate și un camp gazier offshore din SUA. Acțiunile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

