Stiri pe aceeasi tema

- Compania OMV Petrom a fost condamnata definitiv, joi, pentru ucidere din culpa dupa decesul unui copil de 9 ani in urma unui incident petrecut langa una dintre sondele societatii. Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a admis apelul inculpatei SC OMV Petrom…

- Curtea de Apel Ploiesti s-a pronuntat, miercuri 5 august, in dosarul in care Laurentiu Marin (21 de ani), tanarul care si-a ucis cu bestialitate iubita de doar 17 ani a fost judecat pentru omor.

- O femeie care a lucrat ca asistent social la Cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca din Moreni, judetul Dambovita, a fost condamnata la patru ani de inchisoare pentru luare de mita. Procurorii care au trimis-o in judecata aratau ca a primit bani si bunuri de la peste…