Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Liverpool, Juergen Klopp, a declarat ca nu poate intelege cum a reusit Chelsea sa cheltuie asa cum a facut-o in fereastra de transferuri din ianuarie, el insistand ca lucrul cel mai bun este ca altii sa fie lasati sa explice regulile, informeaza Reuters. Fii la curent…

- Kremlinul a declarat, luni, ca fostul premier britanic Boris Johnson minte atunci cand afirma ca presedintele rus Vladimir Putin l-a amenintat cu un atac cu rachete in timpul unei convorbiri telefonice inaintea invadarii Ucrainei, transmite Reuters.

- Constructorul auto american Ford Motor Co. intentioneaza ca, pana la mijlocul lunii februarie, sa ia o decizie finala cu privire la cate locuri de munca vor fi eliminate in Europa, a declarat marti un purtator de cuvant de la sindicatul german IG Metall, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Reprezentantii…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak, si-a cerut iertare pentru o eroare de rationament dupa ce s-a deplasat intr-un autovehicul fara sa poarte centura de siguranta in scopul inregistrarii unui clip pentru retelele de socializare, a precizat joi un purtator de cuvant din Downing Street, potrivit…

- O aeronava care transporta 72 de persoane s-a prabușit duminica in vestul orasului Pokhara, in Nepal, a declarat un oficial al aeroportului. Televiziunea de stat a transmis ca unele cadavre au fost recuperate de la locul accidentului petrecut in vestul statului, informeaza rador. Cel puțin 16 persoane…

- Neuralink, o companie de dispozitive medicale a lui Elon Musk, se afla sub investigatie federala pentru potentiale incalcari ale bunastarii animalelor, pe fondul plangerilor interne ale angajatilor, potrivit carora testele pe animale sunt grabite, provocand suferinte si decese inutile, potrivit unor…

- Proprietarul Twitter, Elon Musk, a declarat sambata ca i se pare „posibil” ca personalul firmei de socializare sa fi avantajat candidații de stanga in timpul alegerilor din Brazilia din acest an, fara a oferi dovezi, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

