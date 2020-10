Compania farmaceutica Neolpharma din Mexic se pregatește pentru producția de vaccin impotriva noului coronavirus, cand acesta va fi disponibil. Tara finanțeaza șase studii clinice pentru a-și produce propriul vaccin, potrivit C NN. In unitatea de producție a Neopharma, mii de fiole trec pe banda in fiecare ora. Deocamdata sunt umplute cu apa, dar țara vrea sa produca propriul vaccin. In acest moment, finanțeaza șase teste clinice pentru un viitor vaccin anti-COVID, dar sunt in stadii incipente. Pana atunci, Neopharma face simulari, pentru a fi pregatita sa inceapa producția atunci cand un vaccin…