Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a participat miercuri la inaugurarea salii de sport "Gabriela Szabo" din orasul Voluntari, judetul Ilfov, precizand ca se bucura ca poate fi oferita sportivilor, tinerilor si copiilor "o astfel de oportunitate",…

- La sedinta CJ Dambovita, ce a avut loc saptamana trecuta, consilierii judeteni au aprobat predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A, pe baza de protocol, a imobilului constituit din teren situat in Targoviste, Str. Tudor…

- „Raspunsul instituției ne arata ca acest bazin nu a fost finalizat din vina Primariei Arad, deși lucrarile ar fi trebuit incheiate in urma cu un an și jumatate”, sustine deputatul PSD. „Noul bazin de polo din Subcetate trebuia finalizat, conform documentelor oficiale, in data de 23.10.2016. Din pacate,…

- Premierul Dancila a pronunțat, in loc de Euro 2020, ”douazeci douazeci”, in ședința de Guvern. Noua gafa a fost facuta in contextul aprrobarii, joi, a indicatorilor tehnico-economici privind consolidarea si modernizarea Stadionului Giulesti “Valentin Stanescu”, in contextul Campionatului European de…

- Consilierii locali din Sebeș au votat in cadrul unei ședințe extraordinare recente predarea amplasamentului destinat extinderii Spitalului Municipal Sebeș catre Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții. Este vorba despre un teren in valoare de…

- "Sper sa ne ajute Dumnezeu sa avem cel putin in fiecare resedinta de judet, in perioada urmatoare, cate un bazin de inot, pentru ca asta nu este un moft, ci un obiectiv care este intr-un pachet minim de civilizatie (...) Acest bazin va schimba profund viata acestui oras in bine (...) O sa sprijin…

- Altfel de vesti de la Tribunalul Arad. Vesti legate de cladirea in care functioneaza institutia, cladire inclusa intr-un program de reabilitare care vizeaza si cateva noutati, precum instalarea unui lift exterior. Biroul de informare si relatii publice din cadrul Tribunalului Arad a decis sa aduca la…