Departamentul pentru Energie (DOE) din Filipine a aprobat primul terminal de gaze naturale lichefiate (GNL) la scara mica din țara, in timp ce se pregatește sa lanseze industria GNL in acest an, scrie offshore-energy.biz.

Ukrnafta dispune de resurse de gaze naturale disponibile pentru vanzare in cadrul unor contracte bilaterale in cantitate de 150 de milioane de metri cubi (mcm) pe luna, a declarat directorul companiei, Serghei Korețki, interfax.com.

Compania americana de GNL Sempra Infrastructure a incheiat un contract de vanzare-cumparare pe termen lung (SPA) cu rafinaria de petrol și retailerul de benzina polonez PKN ORLEN pentru furnizarea de GNL din proiectul Port Arthur LNG Phase 1, aflat in curs de dezvoltare in Jefferson County, Texas,

Federația Europeana a Comercianților de Energie (EFET) și-a exprimat ingrijorarea cu privire la o posibila discriminare a utilizatorilor de gaze in urma unui acord pe 13 ani intre Bulgaria și Turcia privind accesul la rețeaua de gaze din Turcia, scrie icis.com.

Compania rusa Lukoil și firma americana de private equity Crossbridge sunt aproape de un acord pentru vanzarea rafinariei grupului rus din Sicilia, Italia, au declarat pentru Reuters trei surse.

Compania de gaze naturale din Moldova va cumpara, de asemenea, 3,5 milioane de metri cubi de gaze naturale de la un furnizor local, spune șeful companiei.

Compania de gaze naturale din Republica Moldova, SA „Moldovagaz", va procura gaze naturale in luna decembrie din Rusia la un preț de 785 dolari/1000 m3, a anunțat președintele Consiliului de administrație al companiei moldovenești, Vadim Ceban.

Compania de electricitate din Republica Moldova, Energocom, a majorat volumele de energie electrica procurata direct de la producatorii din Romania.