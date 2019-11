Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca circulatia pe Transalpina se inchide, incepand de marti, pe sectorul cuprins intre Ranca si Obarsia Lotrului. Circulatia va fi reluata in 1 iunie 2020.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va economisi anual la fondul de salarii intre 2,5 si 3 milioane de euro in urma restructurarii si a reducerii numarului de posturi de conducere, bani pe care ii va putea folosi la intretinerea drumurilor sau pentru diverse proiecte,…

- Protest bulgaresc impotriva poluarii Traficul de camioane va fi intrerupt, sambata, in intervalul orar 10:00-13:00, pe sensul de iesire din Romania, ca urmare a unei actiuni de protest de pe teritoriul Bulgariei, privind poluarea aerului in orasul Ruse. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- In ciuda promisiunilor ministrului Razvan Cuc, nimeni n-ar putea spune cand vom putea circula, intr-adevar, pe noua autostrada-muzeu din Romania, care se intinde pe 21 de kilometri, din apropiere de Ilia si pana la Cosevita. In mod normal, circulatia pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva…

- El a explicat ca demersurile au fost facute de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar pasii sunt multi si stufosi."Exproprierile sunt pe baza unui studiu de fezabilitate foarte prost alcatuit. In sfarsit, este in derulare, in luna ianuarie a inceput, noi…

- Asociatia Pro Infrastructura a anuntat, miercuri, ca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reziliat contractul lotului 3 al autostrazii A1 Lugoj-Deva, cu 16 zile inainte ca tronsonul sa fie deschis traficului.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca traficul va fi ingreunat, incepand de marti, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat-Vidin, unde se lucreaza pentru instalarea unor sisteme de monitorizare a traficului.

- Circulatia pe DN 67C – Transalpina va fi inchisa in zilele de 10 si 11 august 2019, pe un sector de drum de 2 kilometri, in vederea desfasurarii celei de-a IV etape a „Campionatului National de Drift”, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmite Agerpres.…