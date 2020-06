Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti marchează miercuri reluarea zborurilor, după criza provocată de noul coronavirus Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti organizeaza miercuri evenimentul "Totul va fi bine!", care va marca reluarea zborurilor dupa pauza impusa de criza mondiala declansata de aparitia si raspandirea SARS CoV-2, in conditiile in care traficul aerian al Romaniei a scazut in ultimele doua luni cu aproximativ 98%. "Pentru intreaga omenire, prima jumatate a anului 2020 a reprezentat din punct de vedere sanitar, economic si social cea mai mare provocare a secolului. Industria aviatiei constituie una dintre ramurile economice cele mai grav afectate de masurile ce au vizat limitarea raspandirii noului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica provocata de pandemie prezinta "diferente fundamentale" fata de Marea Depresiune, iar cresterea ar trebui sa se reia mai rapid in ciuda somajului foarte ridicat si a unei recesiuni profunde, a declarat duminica seful Bancii centrale americane Jerome Powell, citat de France Presse. "Nu…

- In timp ce bilantul deceselor din Italia provocate de coronavirus continua sa creasca si se apropie de pragul de 30.000 de morti, gruparile de crima organizata din aceasta tara cauta sa faca profit de milioane de euro de pe urma acestei crize, se arata intr-un reportaj BBC.

- Un medic din New York le canta pacientilor bolnavi de coronavirus si colegilor doctori. Dupa ce imaginile tratamentului neobisnuit au devenit virale, doctorul Elvis Francois si-a lansat un album cu piesele lui preferate.

- Ministrii Economiei si Finantelor din Uniunea Europeana intentioneaza sa discute joi dupa-amiaza, in mod detaliat, masurile de combatere a crizei economice provocate de pandemia de coronavirus, transmite DPA, citata de Agerpres. La randul sau, Comisia Europeana intentioneaza sa le prezinte ministrilor…

- In contextul crizei si blocajelor economice provocate de pandemia de coronavirus, emisiile poluante de dioxid de carbon ar putea scadea foarte mult in cursul acestui an - probabil cea mai importanta scadere in volumul de emisii poluante de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi

- · Nație Prin Educație a facut un apel catre comunitatea echipelor de robotica FTC din toata țara pentru gasirea unor soluții concrete de ajutor pentru personalul medical. · Cateva echipe de robotica au inceput deja producerea de viziere pentru medici, iar o parte au fost deja livrate. Echipele de robotica…

- Industria farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2020, in contextul cererii crescute de medicamente și echipamente sanitare, generate de pandemia de Coronavirus. Cifra de afaceri generata de intreg lanțul de producție și distribuție...

- Seful Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), Roberto Azevedo, a declarat miercuri ca proiectiile arata ca scaderea economica si pierderile de locuri de munca provocate de pandemia de coronavirus vor fi mai grave decat recesiunea din 2008, transmite Reuters.Citește și: Strigatul de revolta…