- Nuclearelectrica ar putea cumpara concentratele tehnice de uraniu din stocul de siguranta si consum, constituit in perioada 2009-2011, aflat in proprietatea privata a statului si in administrarea Companiei Nationale a Uraniului (CNU), potrivit unui Proiect de Ordonanta de urgenta publicat in dezbatere…

- "Se propune astfel aprobarea vanzarii de catre statul roman, prin Ministerul Energiei, a concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranta si consum, constituit in perioada 2009-2011, aflat proprietatea privata a statului si in administrarea Companiei Nationale a Uraniului catre societatea nationala…

- Vor fi astfel acoperite despagubiri in valoare de un miliard de lei, iar toate persoanele vor primi bani, in limita acestui buget. Florin Cițu, deranjat de liderii de sindicate: Cum se intampla ca sunt aceiași de 30 ani? In premiera, ghizii de turism se afla printre noii beneficiari. Ajutoare…

- Politic Deputat PNL Costel Barbu: „Un pas important in strategia de creștere a accesului la finanțare prin Compania Naționala de Investiții” februarie 11, 2021 10:08 Deputații au adoptat, miercuri, proiectul de lege care aproba ordonanta de urgenta a Guvernului 95/2020 pentru modificarea…

- La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta din 15 ianuarie 2021, Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID 19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii.Actul normativ stabileste…

- Principala tema aflata pe agenda sedintei de astazi a Guvernului va fi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale. Acesta include decizii care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in noua structura, a activitatii Guvernului…

- Astazi, 28 decembrie, are loc sedinta de Guvern. Principala tema aflata pe agenda sedintei de astazi a Guvernului va fi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale.Principala tema aflata pe agenda sedintei de astazi a Guvernului va fi proiectul…

- Prioritațile Guvernului in prima ședința de dupa investitura: prelungirea șomajului tehnic și ajutoare de stat pentru domeniul HoReCa Prim-ministrul Florin Citu a anuntat, in cadrul primei reuniuni a noului Cabinet, ca miercurea viitoare va avea loc prima sedinta de guvern si a cerut ministrilor sa…