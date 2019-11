Compania municipala de termoficare a cerut azi licenta de la ANRE. Ar putea cumpara echipamentele vandute de falimentara RADET

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei ar trebui ca, in cursul zilei de marti, sa vina cu solutii astfel incat Termoenergetica sa dea comenzi pentru preluarea agentului termic, in conditiile in care RADET nu mai exista, insa aceasta companie nu are licenta pentru distributia de energie termica, a afirmat luni ministrul…

- Directorul RADET, Alexandru Burghiu, a declarat, ca bucureștenii vor mai avea de suferit din cauza avariilor, in noul sezon rece. Potrivit lui Burghiu, lucrarile de modernizare a rețelei vor duce insa la o diminuare a avariilor fața de anul trecut. „Este foarte greu de spus cum va fi anul acesta. Ceea…

- ​​​​​​​Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca, in ultimii 50 - 60 de ani, nu s-a investit serios in sistemul de termoficare, adica sa se faca o inlocuire totala a conductelor. Ea a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca in perioada mandatului sau au fost reabilitati…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta ca va depune pe ultima suta de metri cererea de finantare in baza careia ar putea primi de la Comisia Europeana 176 de milioane de euro cu care sa repare sistemul de termoficare, ajuns in pragul colapsului. Din cauza ca administratia locala nu l-a…

- Administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant, afirma ca situatia este ”dramatica” in sistemul de termoficare, pierderile din retea, pe durata iernii, fiind de 1,3 miliarde de litri pe luna. ”Indiferenta Primariei Municipiului Bucuresti si managementul defectuos al RADET sunt cele doua cauze ale…

- Starea dezastruoasa in care se afla reteaua de transport a energiei termice este cauzata de indiferenta Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) si a managementului defectuos al RADET, avertizeaza Sierra Quadrant, administratorul judiciar ELCEN. In prezent, din cauza starii tehnice deplorabile…

- In luna iulie 2019, au fost vandute, la nivelul intregii țari, 50.890 de imobile, cu 10.683 mai multe fața de luna iunie. Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor vandute, la nivel național, in luna iulie a acestui an este cu 6.460 mai mare fața de perioada similara a anului trecut, conform…