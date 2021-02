Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Pfizer si-a redus livrarile de vaccin catre UE saptamana trecuta, acum a venit randul AstraZeneca. Compania farmaceutica a anuntat ca nu va putea respecta cantitatea de vaccin trimisa in UE, in contextul in care Comisia Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin. Potrivit Reuters…

- UE a inceput dezbaterea privind certificatul de vaccinare pentru calatorie. Lider CE: Drepturile celor care nu vor sa se vaccineze nu ar trebui limitate, dar ar putea deveni o conditie pentru a calatori Statele membre ale Uniunii Europene au inceput luni o dezbatere in jurul ideii daca persoanele care…

- Pentru a se putea obtine sase injectii impotriva COVID-19 dintr-o fiola, EMA cere folosirea unor seringi cu un volum nu mai mare de 35 de microlitri, intrucat daca se folosesc seringi si ace standard este posibil sa nu se poata extrage o cantitate de vaccin suficienta pentru sase doze.In plus, EMA atrage…

- La Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” a sosit prima tranșa de 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 de la BioNTtech/Pfizer. : Campania de vaccinare incepe in același timp in Romania și in celelalte state membre ale Uniunii Europene. Avem totul pus la punct. Este…

- Romania are la dispoziție 10 milioane de doze de vaccin anti-COVID, din care a primit acum doar 10.000, iar saptamana viitoare va aduce inca 144.000 de doze. Prezent astazi, 26 decembrie, la Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” la sosirea primei tranșei de 10.000 de doze…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri seara, primul vaccin impotriva coronavirusului, produs de companiile Pfizer si BioNTech, a anuntat luni seara presedintele institutiei, Ursula von der Leyen. „Astazi, adaugam un alt capitol important in lupta noastra impotriva Covid-19. Am luat decizia de a pune…

- Material de opinie de Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice, Deloitte Romania Economiile lumii par a fi rezistat onorabil in fața provocarilor generate de pandemia de COVID-19, datorita mobilizarii financiare fara precedent a celor mai puternice state și a organizațiilor internaționale…