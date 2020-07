Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au dublat investitia destinata companiei farmaceutice Moderna pentru sustinerea unui potential vaccin impotriva COVID-19, care luni intra in a treia si ultima faza a testarii clinice, relateaza duminica AFP. Guvernul american s-a angajat astfel sa suplimenteze cu 472 de milioane de…

- Sepsi OSK a anuntat, vineri, ca jucatorii si staf-ul tehnic au efectuat un nou test pentru coronavirus, iar rezultatele au fost negative, anunța news.ro."Toti jucatorii si membrii staff-ului tehnic au efectuat un nou set de teste pentru Covid-19 si toate rezultatele au fost negative", a anuntat…

- Rezultatele vaccinului COVID-19 dezvoltat de compania de biotehnologie Moderna arata promițator, susțin cercetatorii americani, citați de CNN.In 18 mai, anul acesta, aceeași companie anunța ca testarea vaccinului pe opt oameni s-a dovedit sigura și a oferit imunitate in fața coronavirusului.Din mai…

- Aproximativ zece vaccinuri experimentale impotriva noului coronavirus se afla in diferite etape de testare, in contextul in care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca pandemia se extinde accelerat iar "lumea se afla intr-un moment nou si periculos". Niciunul dintre aceste vaccinuri nu…

- Institutul de Biologie Medicala din cadrul Academiei Chineze de Stiinte Medicale (IMBCAMS) a anuntat duminica lansarea fazei a doua de testari pe oameni a vaccinului impotriva noului coronavirus, scrie Agerpres. Noul coronavirus, detectat in premiera in China la sfarsitul anului trecut, a contaminat…

- Marea Britanie a anunțat ca va investi 7,5 miliarde de lire sterline pentru dezvoltarea și producerea vaccinului anti-Covid. Institutul Oncogen din Timișoara, inclus in grupul de cercetare din Marea Britanie, va beneficia de sume importante din aceasta finanțare, Romania pierzand, astfel, monopolul…

- Ministerul Sanatații a venit cu mai multe precizari cu privire la implicarea medicilor de familie la preluarea probelor și testarea pacienților de Covid-19 la domiciliu. Potrivit specialiștilor, medicul de familie nu va intra in contact cu persoana potențial bolnava, pentru asta va exista echipe, formate…

- O companie din Germania e optimista ca va scoate pe piața, pana la sfarșitul anului, un ser anti-COVID eficient, anunța CNN. Vaccinul a intrat in faza testarii pe oameni in Germania și urmeaza sa fie administrat și unui grup de voluntari din SUA.BioNTech, o companie din Mainz care a dezvoltat serul…