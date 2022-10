Compania Merck, pusă la bară pentru ”înșelăciune în formă agravată” în cazul medicamentului Levothyrox Filiala franceza a companiei farmaceutice germane Merck a anunțat miercuri ca a fost pusa sub acuzare pentru ”inșelaciune in forma agravata” in secțiunea penala a dosarului, pentru modificarea formulei medicamentului Levothyrox, transmit Europe 1, AFP. Președintele companiei Merck din Franța a fos audiat, marți, la Tribunalul judiciar din Marsilia. La finalul audierii, ”magistratul de instrucție a decis sa trimita in judecata compania pentru inșelaciune in forma agravata”. Punerea sub acuzare a fost asociata cu „modalitati de informare implementate in momentul tranzitiei de la vechea la noua formula,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filiala franceza a companiei farmaceutice germane Merck a fost inculpata pentru „inșelaciune agravata” in aspectul penal al dosarului pentru schimbarea formulei medicamentului Levothyrox conceput impotriva problemelor tiroidiene. „Directorul Merck din Franta a fost audiat la Tribunalul Judiciar din…

- Perversa lui Macron – iata ca o expresie consacrata se poate aplica și in cazul președintelui Franței. Deoarece Emmanuel Macron a provocat tensiuni in randul tarilor occidentale, in ultimele zile. Mai precis, presedintele Frantei a declarat ca țara sa nu-și va folosi armamentul nuclear pentru a raspunde…

- Valeriu Tabara, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, susține ca piata funciara din Romania nu este facuta pentru a intari sistemul agricol, ci este tratata ca o piata oarecare, unde se vinde „ciocolata sau bere sau tigari”. El vorbește de decalajul…

- Fostul premier francez Edouard Philippe este convocat la 24 octombrie in fata Curtii de Justitie a Republicii (CJR) si risca o inculpare pentru posibile nereguli in modul in care guvernul a gestionat epidemia de COVID-19, relateaza AFP. La finalul interogatoriului, el ar putea de asemenea sa scape de…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a declarat luni ca ”acordurile cu Comisia Europeana au fost rupte”, acuzand aceasta institutie ca nu a respectat intelegerea de a debloca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Poloniei in schimbul desfiintarii camerei disciplinare pentru judecatori, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit joi in Algeria pentru o vizita oficiala de trei zile, menita sa “refondeze” relatiile bilaterale si care, pentru Alger, marcheaza o recunoastere a importantei sale strategice in regiune, informeaza AFP. Avionul presedintelui francez, care este insotit in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat marti comunitatea internationala sa nu manifeste “nicio slabiciune, niciun spirit de compromis” fata de Rusia, in timp ce razboiul din Ucraina va intra miercuri in a saptea luna, informeaza AFP. “Nu putem (…) avea nicio slabiciune, niciun spirit de compromis,…