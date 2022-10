Stiri pe aceeasi tema

Producatorul de vin Purcari Wineries PLC a semnat contractul de achizitie a pachetului majoritar de 76% din actiunile Cramei Angel's Estate din Bulgaria, langa Stara Zagora.

Producatorul auto francez Renault va controla 80% din lantul sau valoric de vehicule electrice mult inainte de obiectivul sau - anul 2030 - deoarece dezvolta parteneriate in domeniul bateriilor, a motoarelor electrice si a electronicii de putere, a afirmat joi directorul general Luca de Meo, transmite…

Producatorul rus de arme Kalasnikov a creat o versiune modificata a pustii sale de asalt AK-12, folosita de fortele ruse in Ucraina, relateaza Rador.

Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca forte turce au arestat un "cadru superior" al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), relateaza AFP, informeaza News.ro.

Producatorul de cabluri Romcab Targu Mures (MCAB), controlat de omul de afaceri Zoltan Prosszer, a anuntat luni dimineata la Bursa de la Bucuresti ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) i-a cerut falimentul, scrie Mediafax.

Deși exista dificultați majore financiare, ministrul PSD al Agriculturii, Petre Daea a gasit resurse de 26 de milioane de euro pentru sprijinirea și dezvoltarea fermelor de porci și pasari, anunța senatorul PSD Alfred Laurențiu pe pagina sa de Facebook.

Producatorul auto chinez Chery negociaza cu firme din Rusia producerea de masini in uzinele rusesti, a anuntat joi agentia rusa de presa TASS, citand declaratia lui Vladimir Shmakov, seful subsidiarei ruse a Chery, transmite Reuters.

Grupul Amazon.com si-a anuntat vineri intentia de a prelua producatorul de aspiratoare robot iRobot Corp, in cadrul unei tranzactii in numerar cu o valoare de aproximativ 1,7 miliarde de dolari, aceasta fiind cea mai recenta achizitie a celui mai mare retailer online din lume in domeniul dispozitivelor…