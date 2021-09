Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetrist pasionat de calatorii face senzație pe TikTok, acolo unde a strans o comunitate impresionanta. Barbatul are și un canal de Youtube, unde impartașește cu internauții pareri și impresii despre locurile pe care le viziteaza, multe dintre calatoriile sale fiind in diferite regiuni ale țarii.…

- Kaufland se pregatește sa iși primeasca alți clienți dintr-o noua zona a Capitalei cu brațele deschise. Cunoscutul retailer vrea sa mai deschida un alt magazin in București intr-o zona mult așteptata. Ce detalii se cunosc despre proiect pana la aceasta ora? Kaufland Romania, veste uriașa pentru clienți…

- Kaufland Romania a dat startul campaniei „Consumul excesiv de ambalaje dauneaza grav comunitații” in Craiova. Compania pune la dispoziția clienților automate de reciclare in toata rețeaua de magazine din oraș și promoveaza un consum responsabil. Kaufland recompenseaza consumatorii care vor adopta un…

- Magazinul Brick Ovidiu a fost inaugurat astazi, 2 iulie, de la ora 8.00 Planurile de dezvoltare pentru aceasta vara includ finalizarea negocierilor pentru extinderea in Satu Mare, Ploiesti si Bucuresti, in vreme ce pentru viitorul magazin din Oradea compania a depus deja documentatia PUZ Compania Brick…

- Prezent joi in Prahova, pentru verificarea mai multor proiecte derulate cu fonduri guvernamentale, ministrul Dezvoltarii, Attila Cseke, a anuntat ca proiectul pentru viitorul drum Banesti - Valea Doftanei - Sacele va fi preluat in intregime de Compania Nationala de Investitii. Artera va lega judetele…

- Populatia de urs brun din judetul Brasov a crescut cu aproximativ 65% in ultimii ani, conform estimarilor specialistilor, de la 970 de exemplare in anul 2016 la peste 1.500 de exemplare in prezent. In contextul unor "numeroase incidente om-urs", autoritatile din judet solicita ministrului Mediului…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina pentru scoaterea unei persoane cazute in lacul de pescuit din orașul Ungheni. Potrivit ISU Mureș, echipajul prezent la fața locului a reușit extragerea acesteia din lac, in stare de inconștiența. Echipa de scafandri s-a intors la subunitate, nefiind…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 6 iunie — a 157-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 208 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…