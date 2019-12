Compania „Iulius“ reduce drastic înălţimea turnului de 126 de metri Compania „Iulius" a anuntat ca imobilul de birouri din zona Sf. Andrei nu va depasi inaltimea Palatului Culturii. In acelasi timp, concursul international de arhitectura pentru aceasta cladire va fi organizat in primul trimestru al anului 2020. Oficialii „Iulius" spun ca scopul acestui concurs este de a oferi Iasului o cladire-simbol pentru secolul XXI, care sa fie lasata mostenire generatiilor viitoare si care sa ofere dialogul perfect cu monumentele is (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

