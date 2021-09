Stiri pe aceeasi tema

- Compania IULIUS, singurul dezvoltator de proiecte mixed-use de regenerare urbana din Romania, lanseaza programul Go Local, prin care pune la dispoziția antreprenorilor locali infrastructura sa de retail din marile orașe in care este prezent cu scopul de a stimula afacerile locale intr-un moment in ...

- IULIUS da startul unui program pentru sustinerea antreprenorilor locali, a celor care fac parte din cotidianul nostru prin afacerile lor. Inscrierile se fac pe www.iuliuscompany.ro/golocal, iar antreprenorii interesati vor trece printr-un proces de selectie. Business-urile locale din programul Go Local…

- Facultatea de Teologie Ortodoxa „Justinian Patriarhul” a Universitatii din Bucuresti introduce in oferta de studii un nou program de masterat: Spiritualitate crestina si viata sanatoasa. Inscrierile au loc in perioada 1-12 septembrie, urmand ca examenul sa se desfasoare in data de 15 septembrie…

- Epson lanseaza noi modele de imprimante multifuncționale EcoTank A3, extinzandu-și gama business EcoTank Pro cu echipamentele L15180 și M15180. Aceste soluții de printare nu necesita inlocuirea frecventa sau stocarea cartușelor de cerneala, folosind tehnologia cu rezervoare de cerneala de mare capacitate.…

- ABC Juridic, cel mai recent curs lansat de catre BCR Școala de Business, a fost dezvoltat impreuna cu Avocatnet.ro pentru a oferi antreprenorilor informații de baza din domeniul legislativ pe care au nevoie sa le știe pentru a-și gestiona afacerea cat mai sanatos și sigur. De la lansare, BCR Școala…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe va deschide saptamana viitoare inscrierile pentru programul de internship destinat studentilor, a anuntat miercuri, conducerea institutiei. Viceprimarul Vargha Fruzsina a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca programul se va derula in perioada 26 iulie-24…

- Armata rusa a lansat vineri manevre militare de mare anvergura in Marea Mediterana cu avioane de lupta capabile sa transporte rachete hipersonice, o alta demonstratie de forta in plina crestere a tensiunilor ca urmare a unui incident cu un distrugator britanic in Marea Neagra, relateaza portalul…

- Ministerul Economiei a anuntat, miercuri seara, ca va lansa schema de ajutor pentru HoReCa saptamana viitoare. Inscrierea se va putea The post Ministerul Economiei lanseaza schema de ajutor pentru HoReCa appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .