- GETEC avanseaza cu construcția centralei ecologice de cogenerare pe biomasa Au fost instalate boilerul pe biomasa și stația de tratare a apei Proiectul aduce multiple avantaje comunitații locale Fabrica va crea energie verde din procesarea ligninei, folosind o tehnologie revoluționara Podari,…

- In urma cu 7 luni, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a demarat lucrarile la constructia unui nou camin studentesc. Numarul studentilor universitatii albaiuliene a crescut in fiecare an, fiind, astfel, necesara oferirea de locuri suplimentare pentru cazarea acestora pe parcursul anului…

- Compania de Apa Oltenia S.A. a semnat, astazi, 29.09.2020, contractul de execuție lucrari cu numarul opt in cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Dolj, in perioada 2014-2020”. Este vorba despre CL 15 – Proiectare si executie bransamente in Municipiul…

- Grupul TeraPlast pregatește investiții de peste 20 de milioane de euro, in așa fel incat Romania sa iși reduca dependența de importuri. Compania vrea sa introduca pe piața din Romania o gama noua de granule pentru folii biodegradabile, pe care acum o importa in proporție de 90%.In acest sens,…

- S-a semnat primul contract de lucrari pentru aductiunea II Craiova – Izvarna Aductiunea II Craiova – Izvarna. Compania de Apa Oltenia (CAO) SA a semnat, astazi, al șaptelea contract de execuție lucrari in cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Dolj”.…

- eMAG investește 90 de milioane de euro intr-un nou centru logistic, la km 19 al autostrazii A1, care se va intinde pe o suprafața de 130.000 mp. Lucrarile de construcție vor incepe luna aceasta și se vor incheia in septembrie anul viitor, urmand ca, pana in iulie 2022, sa fie funcționale toate automatizarile…

