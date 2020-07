Compania germană de procesare a cărnii Toennies a cerut sprijinul guvernului pentru plata muncitorilor aflaţi în carantină Epidemia declansata la abatorul Toennies din orasul Guetersloh, din vestul Germaniei, a infectat 1.500 de muncitori, ceea ce a facut ca 600.000 de oameni din regiune din fie nevoiti sa stea in izolare timp de doua saptamani. Cazul a declansat o dezbatere la nivel national legata de conditiile in care muncitorii, multi dintre ei straini, lucreaza in industria carnii din Germania. Vineri, compania privata Toennies, care are 16.500 de angajati si venituri anuale de circa 7 miliarde de euro, a solicitat sprijin financiar din partea guvernului pentru a plati muncitorii care au fost plasati in carantina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

