Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana de biotehnologie CureVac a inrolat primul participant pentru a doua etapa a fazei doi din testele clinice pentru testarea potentialului vaccin impotriva Covid-19 dezvoltat, conform unui anunt lansat luni, citat de Reuters, potrivit Mediafax. Aceasta etapa a testelor clinice…

- Compania farmaceutica germana Curevac a anuntat luni lansarea celei de-a treia - si ultima - faze a studiilor clinice la scara larga pentru autorizarea vaccinului sau impotriva COVID-19, informeaza AFP. "Curevac incepe faza globala 2b /3 a studiilor sale clinice necesare pentru autorizarea candidatului…

- Compania farmaceutica americana Moderna susține ca vaccinul impotriva COVID-19 are potential de a asigura o imunitate durabila. Testele clinice arata ca dupa prima doza se dezvolta anticorpi ce dureaza timp de trei luni, iar dupa cea de-a doua doza de vaccin organismul ar ramane imun inca doua luni.…

- Primele teste clinice ale unui vaccin impotriva coronavirusului, dezvoltat in Israel, vor incepe in 1 noiembrie, anunța autoritațile israeliene. La inceputul pandemiei, premierul Benjamin Netanyahu a mandatat Institutul Israelian de Cercetari Biologice sa dezvolte un vaccin local impotriva virusului.

- O substanța creata in Coreea de Sud care este eficienta in tratarea pacienților cu coronavirus ar putea sa fie testata și in Romania. Conform companiei farmaceutice Celltrion, substanța s-a dovedit a fi eficienta, mai multe studii clinice care sa-i dovedeasca siguranța urmand sa fie facute in Statele…

- Compania farmaceutica Celltrion din Coreea de Sud a descoperit o noua substanța care este eficienta in tratamentul impotriva COVID-19. Reprezentații insituției medicale au anunțat in perioada urmatoare se vor face noi studii clinice pentru a-i dovedi siguranța.

- Primele faze ale studiilor clinice de testare a celui de-al doilea vaccin rusesc dezvoltat impotriva noului coronavirus s-au dovedit a fi concludente, a precizat joi centrul de cercetare care l-a creat, dupa ce Rusia a anuntat in luna august ca a aprobat primul vaccin din lume conceput impotriva…

- Primele faze ale studiilor clinice de testare a celui de-al doilea vaccin rusesc dezvoltat impotriva noului coronavirus s-au dovedit a fi concludente, a precizat joi centrul de cercetare care l-a creat, dupa ce Rusia a anuntat in luna august ca a aprobat primul vaccin din lume conceput impotriva…