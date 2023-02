Compania franceză TotalEnergies suspendă investiția într-un proiect de 50 de miliarde de dolari în domeniul hidrogenului Francezii de la TotalEnergies iși pun in așteptare planurile de a prelua o participație de 25% in proiectul de hidrogen de 50 de miliarde de dolari al grupului Adani, aflat in dificultate, in așteptarea a ceea ce a numit "claritate" cu privire la acuzațiile recente care au dus la prabușirea acțiunilor Adan și chiar la proteste de strada antiguvernamentale in India, scrie oilprice.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

