Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza METEO pentru fiecare regiune a ţării

Vremea se va raci usor indeosebi in sud, insa temperaturile inca vor ramane mai ridicate in comparatie cu media climatologica a ultimei decade a lunii ianuarie. Vor mai cădea ninsori in Baragan si in Dobrogea. Local se... [citeste mai departe]