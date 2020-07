Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania Moderna din Statele Unite ale Americii are rezultate promițatoare, iar acum va intra in faza trei de testare. In data de 18 mai, compania anunța ca testarea vaccinului pe opt oameni s-a dovedit sigura și ca ofera imunitate la SARS-CoV-2. De atunci, vaccinul…

- Compania farmaceutica Gilead Sciences anticipeaza ca pana la sfarsitul acestui an va livra peste 2 milioane de serii de tratament cu remdesivir pentru Covid-19, transmite Reuters.Citește și: Final de epoca in PNL: au picat celebrii 'sforari ai Cooperativelor' Gilead intentioneaza totodata…

Compania americana de biotehnologie Moderna a confirmat joi ca intentioneaza sa inceapa un studiu clinic pe 30.000 de voluntari pentru mult-asteptatul vaccin pentru Covid-19 in luna iulie, intrand in faza finala de testare, transmite Reuters. Obiectivul principal al studiului clinic va fi prevenirea…

- Hackeri care au legaturi cu Iranul au atacat cibernetic, in ultimele saptamani, angajati ai producatorului american de medicamente Gilead Sciences, compania care va furniza Remdesivir, un tratament pentru COVID-19, potrivit arhivelor web disponibile public consultate de Reuters si declaratiilor facute…

- Compania farmaceutica britanica AstraZeneca s-a asociat joi cu Universitatea Oxford pentru a contribui la dezvoltarea, productia si distribuirea unui posibil vaccin pentru COVID-19, in conditiile in care producatori de medicamente din toata lumea se intrec sa gaseasca o solutie impotriva acestei…