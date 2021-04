Compania farmaceutică americană USP intră pe piaţa din România ”USP, companie farmaceutica activa in piata de medicamente fara prescriptie medicala, suplimente alimentare si dispozitive medicale, intra in Romania. USP este numarul 1 pe piata de Consumer Healthcare din Polonia, cu vanzari de 280 milioane euro si un portofoliu de 29 de branduri, 3 dintre acestea (Ibuprom, Apap, Gripex) fiind in topul celor mai vandute 5 OTC-uri din tara. In luna aprilie, USP Romania aduce pe piata locala 5 marci de suplimente alimentare si dispozitive medicale, care vor fi lansate in categorii care au inregistrat in 2020 o crestere anuala de 26%, situandu-se peste evolutia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

