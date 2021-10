Stiri pe aceeasi tema

- Compania Facebook merge mai departe cu planurile pentru reducerea volumului de postari despre politica din cadrul retelei sale sociale, extinzand un test inceput in prima parte a anului, informeaza News.ro. In luna ianuarie, dupa atacul derulat de sustinatorii lui Donald Trump asupra Capitolului,…

- Restricțiile care vor fi in vigoare in București se schimba din nou, dupa confuzia generala in urma deciziilor CMBSU de vineri. Arafat spune ca noile masuri intra in vigoare dupa ce se reunește din nou...

- Instagram solicita acum și data nașterii, daca nu i-a fost precizata de catre utilizator anterior, și in cele din urma nu poate fi folosit profilul de pe rețeaua sociala daca nu i se va da aceasta informație personala. Anunțul a fost facut de compania Facebook, care deține platforma bazata pe imagini.…

- Iasmina Halas este pregatita pentru o alta viața, tocmai de aceea acum spune ca-și schimba traiul radical. Blondina a luat o decizie neașteptata, dupa ce a spus ca a pus, la anii tinereții, casatoria pe primul lor. Iata despre ce este vorba!

- Anunțul a fost facut chiar pe pagina de socializare a instituției. Decizia a fost luata printr-o dispoziție a primarului municipiului Ramnicu Valcea care dateaza din data de 1 septembrie. Prin urmare, incepand cu data de 1 octombrie, salariații primariei vor avea acces in sediile administrative in care…

- Formula de calcul a pensiilor urmeaza sa se schimbe radical. Anunțul a fost facut de catre Ministrul Muncii Raluca Turcan, marți seara la Digi24. „Se schimba formula de calcul a pensiilor. O sa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Intrebata de ce nu sunt bune și maștile textile pentru copii la școala, mai ales ca și șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat ca ele sunt bune, ministrul Ioana Mihaila a raspuns ca nu se pune problema ca acestea nu sunt bune, ci ca ele nu sunt standardizate.„Nu este o problema…

- Metrorex redenumește stația Eroilor 2, iar aceasta va purta un alt nume pana la sfarșitul acestui an. De altfel, a avut loc și un eveniment la stația de metrou Eroilor 2, de pe magistrala 5, pentru a marca aceasta redenumire. Stația de metrou Eroilor 2 iși schimba numele Stația de metrou Eroilor 2 iși…