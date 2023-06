Stiri pe aceeasi tema

- Mark Walters, un DJ din Georgia, a dat in judecata OpenAI, producatorul ChatGPT, dupa ce chatbot-ul a afirmat ca acesta se face vinovat de deturnarea fondurilor unei organizatii non-profit. Acum, in cadrul procesului intentat la Curtea Superioara din Gwinnett County, Georgia, Walters acuza OpenAI de…

- Shell a anuntat marti ca a decis sa renunte la afacerile sale cu energie electrica pentru populatie din Marea Britanie, Germania si Tarile de Jos, din cauza profitabilitatii slabe, transmite Reuters.Compania a lansat o revizuire strategica a afacerilor sale europene de retail in ianuarie,…

- Taxa de pod de la Fetești pe Autostrada Soarelui va fi suspendata de la 1 iunie și pana cel tarziu 31 august, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu. Astfel, romanii care vor merge in minivacanța de 1 iunie la mare, dar și pe parcursul sezonului estival, nu…

- Garda financiara italiana a confiscat 2.734 kilograme de cocaina pura, cantitate gasita in containere cu banane provenind din Guayaquil, Ecuador, cu destinatia Armenia, in timpul unei escale in portul Gioia Tauro, in Calabria, sudul Italiei, informeaza un comunicat citat marti, 16 mai, de agentia…

- Un IT-ist din Marea Britanie care este in concediu medical de 15 ani a dat in judecata compania la care este angajat deoarece nu i-a marit niciodata salariul in acest interval de timp, drept urmare venitul nu mai este raportat corespunzator la inflație.Ian Clifford susține ca este victima…

- Google si-a deschis miercuri chatbot-ul Inteligentei Artificiale (IA) Generative Bard unui numar de 180 de tari, in engleza, si anunta integrarea acestei tehnologii, in curand, multor altor platforme, inclusiv platformei cautarii online, relateaza AFP.”De sapte ani suntem, inainte de toate,…

- Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, care de-abia a inceput sa emita facturile aferente consumului lunii noiembrie 2022, nu a reusit deocamdata sa contracteze o firma IT care sa extinda serviciile digitale asigurate de portalul dedicat activitatii…

- TOP ESTATE TEAM, cel mai puternic birou din RE/MAX Romania, condusa de brokerul Cristian Angheloiu, singurul care a intrat in topurile mondiale Top 100 Global și WorldWide, anunța ieșirea din franciza RE/MAX pentru a-și consolida independența și a hotari sa duca serviciile imobiliare la urmatorul…