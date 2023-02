Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Salvati Copiii anunta, citand date oficiale, ca numarul actelor de hartuire psihica ori agresiune fizica produse in scolile din Romania si sesizate a crescut cu aproape o treime in anul scolar trecut, oficialii sustinand ca cifrele reale privind fenomenul bullyingului sunt mai mari. „Un…

- PROGRAM… Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca “Sistemul de Garanție – Returnare (SGR) a intrat in linie dreapta și a fost inființata compania RetuRO, de producatorii și comercianții care implementeaza acest program in Romania și care va pune la punct sistemul de garanție-returnare”. Potrivit…

- Autonom este o companie de familie pornita in 2006, in Piatra Neamț, de frații Marius și Dan Ștefan. Inceputul a fost modest, insa compania a crescut sustenabil, pas cu pas, cu optimism și incredere in viitor. In cei 16 de ani de activitate, Autonom a devenit achizitorul și administratorul celei mai…

- Reprezentantii Wizz Air precizeaza ca numarul de bilete deja vandute pe rutele afectate sau numarul pasagerilor afectati nu sunt date care pot fi furnizate. „Wizz Air confirma ca rutele din Bacau catre Bruxelles Charleroi, Memmingen, Bologna, Catania, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Torino si Liverpool…

- Autoritatile romane ar putea apela la medici din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din sistemul de sanatate si cauta solutii pentru cadrul legal. Anuntul a fost facut de ministrul de resort, Alexandru Rafila, intr-un interviu la postul public de televiziune. Alexandru Rafila:…

- Social 333 de teleormaneni au incheiat contracte pentru cumparare de vechime in munca, de la inceputul anului pana la 31 octombrie decembrie 6, 2022 11:20 Potrivit unei informari a Casei Județene de Pensii Teleorman, incheierea contractului de asigurare sociala in temeiul prevederilor OUG nr. 163/2020,…

- Compania MENSAVE și Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara implementeaza in premiera un serviciu de prim ajutor integrat. „Stopul cardio-respirator poate aparea oricand, oriunde și la oricine, fiind una dintre cele mai frecvente cauze de deces in Romania. Deși este considerat o urgența…

- De la inființarea sa, sistemul pensiilor private obligatorii, pilonul 2, a fost supus constant unei presiuni mediatice și politice, in ciuda randamentelor investiționale foarte bune raportate la profilul de risc al fondurilor. In spațiul public sunt multe neadevaruri și manipulari legate de pilonul…